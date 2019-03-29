AK Gençlikten vefa buluşması

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Gençlik'te Ahde Vefa" programı düzenlendi.

Düzenlenen programa, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti'nin kurulduğu yıldan bugüne Gençlik Kollarında görev yapan il başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Törende yapılan protokol konuşmalarında AK Parti'nin vefaya olan bağlılığı vurgulandı.

Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu gün partimizin gençliğinden yetişen, gençliğe hizmet veren başkanlarımızla bir araya geldik. Birçoğu ile çalışma fırsatı buldum. Hepsinden çok önemli siyasi tecrübe ve siyasi ahlak öğrenme şansım oldu. Dün gençliğe hizmet başkanlarımız bu gün önemli yerlerdeler. Aralarında milletvekili adayımız oldu, önemli yerlerde bürokratlık yapanlar oldu, yerel yönetimlerde önemli görevler alanlar oldu. Bu partimizin gençliğe ve vefaya verdiği önemin tezahürüdür. Bu bağlamda bizlerde seçimlere giderken emek veren başkanlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Çok güzel ve verimli bir buluşma oldu. İnşallah 31 Martta alacağımız zaferle bu birlikteliğin yansımalarını da göreceğiz."

Dönmez, ayrıca göreve başlamasının ardından 1 yıl geçtiğini anımsatarak, gerçekleştirdiği gençlik çalışmalarından da bahsetti.

Dönmez, "Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde göreve başladık. Teşkilat Başkanlığımız genel merkezimizce belirlenen makul mahalle başkanı ataması sayısının üzerinde, yüzde 82'lik bir rakam ile bin 178 mahalle başkanı ataması gerçekleştirdi. Seçim İşleri Başkanlığımız, ilimizde bulunan 2 bin 198 sandığa 2 bin 124 sandık yönetim kurulu ataması gerçekleştirdi. Seçime 3 gün kala yapmış olduğumuz call center güncellemesi ile bin 784 tane sandık yönetim kurulu üyemizin tespitini yaptı. Eksik olan yerlerde ilden fahri sandık yönetim kurulu üyesi kararı aldı. Şehirdeki gençliğin heyecanını sağlamak adına 2 adet büyük şölen yaptık. Kış şöleni ve yaz şöleni gerçekleştirdik. Üniversitede 1 yılda salon programları, sınav dönemlerinde çorba ikramları ve Kampüse Hoş Geldin stantlarını kurumsal bir şekilde açarak dolaylı yollardan teşkilatımızı güçlendirmek için gayret gösterdik. Genel merkezimizde yapılan sıralamalarda, Üniversite Teşkilat ve Seçim İşleri birimlerinde ilk 5'te olmamızın ayrı onurunu ve gururunu yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi şehrimizin gençliği için gayret eden hiçbir STK'mız ile bilek güreşine tutuşmayacak, şehrin gençliğinin faydasına olan her iş için bir ve beraber olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA