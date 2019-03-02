‘AK Kadınlar’dan Sancaktepe çıkarması

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Genel Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu birçok milletvekilinin desteği ile hane ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Döğücü, AK Parti'nin her zaman kadınların yanında olduğunu belirtti.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü'ye Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekillerinden tam destek geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri Canan Kalsın, Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat, Rümeysa Kadak, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Halide İncekara, Alev Dedegil, Serap Yaşar, Tülay Kaynarca, M. Belma Satır ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ile MYK üyeleri Serpil Kavrak, Şebnem Koçakelçi, Tuğba Işık Ercan, Ebru Habib ve Seda Gören Bölük, Döğücü'ye destek için tek tek ev ziyaretlerinde bulundular.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ZAMAN KADINLARIN YANINDA OLDU"

Sokak sokak gezip herkesin derdini dinlediklerini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü'yü desteklemek için ziyaretlerde bulunuyoruz. Ben Mevlana Mahallesine seçmenlerimizle buluştum. Ev sohbetleri, hasta ziyaretleri yaptık. Seçmenlerimizle buluştuk. Kapı kapı dolaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hediyesi olarak çay ikramında bulunuyoruz. Güzel bir çay sohbetin eşliğinde vatandaşlarımızın desteklerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, AK Parti'de kadınların karar alma merciinde de her zaman yanında oldu bu yüzden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKININ KARŞISINDA ZİLLET İTTİFAKI VAR"

Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Kaya, "Cumhur ittifakının karşısında zillet ittifakı var. Hiçbir şekilde aynı masanın etrafında oturamayacak olan 4 parti ittifak yapmış durumda. Birisi Ana muhalefet partisi CHP, birisi terör örgütü uzantısı olan HDP, bir diğeri ise sözde ülkücü gelenekten geldiğini söyleyen İYİ Parti ile birlikte Saadet Partisi birleşmiş durumda. HDP'nin eş başkanının Doğu-Güneydoğu için "Kürdistan'da HDP'yi kazandıracağız" dediğini biliyoruz. AK Parti'yi devirmek için CHP'ye oy vereceğiz dediklerinde bunu gördük. Bugün de milletimize bunu anlatıyoruz" dedi.

"MECLİSTEKİ 104 KADINDAN 53'Ü AK PARTİLİ"

Döğücüye destek için hane ziyaretlerinde bulunan Ravza Kavakçı Kan da şunları söyledi:

"Bu dönem AK Parti olarak çok gururluyuz. Kadınlar olarak çok gururluyuz. Meclisimizde 600 milletvekilinin 104'ü kadın milletvekillerinden oluşuyor ve bunların 53'ü de AK Partili. Aynı zamanda Belediye Başkan adaylarımız arasından çok sevdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz kadınlarımız var. Bugün Sancaktepe'de Şeyma Düğüncü kardeşimize destek için buradayız. AK Partili kadınlar olarak Kadın Kolları Başkanlığı organizasyonuyla Sancaktepe sokaklarında, pazarlarında, evlerinde oluyoruz. Kadın milletvekilleri olarak bu seçimler için çok heyecanlıyız. Hem partimiz hem de kadınlarımız için çok heyecanlıyız."

BELEDİYECİLİĞE KADIN ELİ DOKUNACAK

Kadın Belediye Başkanı görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Müşerref Pervin Tuba Durgut ise,"Bir kadın milletvekili olarak bir kadın belediye başkan adayının gönülden destekliyorum. Sancaktepe'de belediye hizmetleri adına çok başarılı çalışmalar var. Sosyal hizmetler, çevresel, insana dokunan birçok hizmetlerimiz var. Ama bunu daha ileri taşıyacak bir kadın elinin dokunması gerektiğine inanıyoruz. Başkanımızın seçimi başarıyla atlatacağına ve birlikte çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inancımız sonsuz" dedi.

TAM DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Tevazu, samimiyet, gayretle çıktıkları yolda milletvekillerinin desteğinden çok memnun olduğunu belirten Döğücü, "Bütün kadın vekillerimiz, MKYK üyelerimiz, İl Kadın Kolları üyelerimiz çoğunlukla burada. Sancaktepe'ye kadınlar çıkartma yaptı. Ben çok teşekkür ediyorum çok gurur duydum kendimi çok güçlü hissettim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, çünkü diğer partilerde kadınlara bu kadar değer verilmiyor. Biz diğer partilere göre açık öndeyiz. İstanbul'da dört kadın adayız. Ama diğer partilerde neredeyse kadın aday yok. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu destek için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA