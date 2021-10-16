Ak Kan Bezi Yangısı ne demek, TDK'ya göre Ak Kan Bezi Yangısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak kan bezi yangısı ne demek? Ak kan bezi yangısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ak kan bezi yangısı kelimesi. Peki ak kan bezi yangısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ak kan bezi yangısı nedir, ak kan bezi yangısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AK KAN BEZİ YANGISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak kan bezi yangısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ak kan bezi yangısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lenf düğümleri iltihabı, adenit

