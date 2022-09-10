AK Parti, 2023 seçimleri için gaza bastı! Genç seçmen için harekete geçilecek

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere odaklanırken partiler sahaya inerek çalışmalara başladı. Özellikle Z kuşağı olarak tabir edilen 2000 sonrası doğan nesil ilk kez oy kullanacağı için siyasi partiler bu 18 yaş ve üzeri gençlere ağırlık verdi.

HER BAŞKANLIKTAN AYRI ÇALIŞMA

Bu doğrultuda AK Parti teşkilatları, genç seçmenlere ulaşmak için çalışmalara başladı. Teşkilatlarda her başkanlık ayrı ayrı çalışma yürütecek; illerde teşkilatlar gençlere ulaşacak.

GENÇLERİN EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI İÇİN İSTEKLERİ DİNLENECEK

13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri dinlenerek yol haritası belirlenecek, çalışmalar hızlandırılacak. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.

Öte yandan AK Parti'de 'Her Yardım Mutluluğa Bir Adım', 'Bir Çocuk, Bir Tebessüm' projeleri kapsamında birçok kişiye ulaşılarak eğitim yardımları yapıldı. Gençlerin çevre duyarlılığını artırma amaçlı Cemre projesi hayata geçirildi.

GENÇLERİN PROJELERDEN YARARLANMASI SAĞLANACAK

Devam eden ve hazırlık aşamasında olan projelerden gençlerin faydalanması için bilgiler verilecek, sahada gençlere ulaşılacak.

AİLELERLE TEMASA GEÇİLECEK, BEKLENTİLERİ RAPORLANACAK

Ayrıca 0-4, 4-9, 9-13 yaş grubunda olan çocukların ailelerle temasa geçilerek beklentileri raporlanacak. Hazırlanan raporlar çerçevesinde çizilecek yol haritasıyla sorunların çözümü hedefleniyor.

Genel merkez çalışma yürüten teşkilatlara gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderdi.