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AK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacak

AK Parti'nin 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi hazırladığı yol haritası kapsamında gençlerine oylarını almak için çalışmalara başladı.

AK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi AK Parti hummalı bir çalışma yürütüyor. Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek seçimlere hazırlık için değerlendirmeler yapıyor, stratejiler beliyor. Bu toplantılar hakkında Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti, 2023 seçimlerinde gençlerin oylarını alabilmek için özel bir yol haritası belirledi. 

GENÇ SEÇMENİN OYLARA ETKİSİ

AK Parti kaynaklarının aktardıklarına göre 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde 4-4,5 milyon seçmenin oy kullanacağını ifade ediliyor. AK Parti'nin oylarının son yapılan birkaç seçimde genç seçmenin oylarının 5-6 puan altında kaldığını ifade eden kaynaklar," Yapılan anketlerde de AK Parti’nin oy oranı yüzde 40’lar civarında çıkarken, genç seçmenden gelen oylar yüzde 33-34 civarında çıkıyor. Ama gençler arasında 4-5 puanlık bir oyun daha AK Parti’ye gelme ihtimali olduğunu araştırmalarda görüyoruz. Hedefimiz genç seçmen oyu ile AK Parti’nin aldığı oy oranını aynı seviyeye getirmek” değerlendirmesini yapıyor. 

AK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacak

ERDOĞAN GENÇLERE ÖZEL ÖNEM VERİYOR

Öte yandan Z kuşağı olarak adlandıran nesil için birçok açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bu yaş grubuna partinin faaliyetlerini anlatması talimatını vermişti.

AK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacak

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