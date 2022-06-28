AK Parti, 2023 seçimleri öncesi harekete geçti! Gönül alma seferberliği başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta 2023 seçimlerinin önemine değinirken AK Parti teşkilatları da partide geçtiğimiz dönemde hizmet yapan partililer için harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre eski kadrolarda 2023 seçimlerinde çalışmak isteyen AK Parti yönetimi, kırgın ve küskün olanları yeniden partiye kazandırmak için seferberlik başlattı.

Bu kapsamda partinin kuruluşundan bugüne kadar, ihraç edilenler ve başka partilere geçenler hariç olmak üzere, tüm eski il-ilçe başkanları, gençlik-kadın kolları başkanları ve mahalle başkanları ile buluşma planı hazırlandı.

PARTİ YÖNETİCİLERİ: HERKES BU DAVANIN SAHİBİDİR

İl ilçe yönetimleri, eski kadrolarda toplantılar yaparak 2023 seçimi için destek talebinde bulundu. Ayrıca geçtiğimiz hafta eski il başkanları Ankara'da toplandı. Bu toplantılarda parti yöneticileri eski kadrolara, “AK Parti’de eski ve yeni diye bir ayrım yok. Herkes bu davanın sahibidir” diye seslendi. Ayrıca, mevcut il yönetimi ile sahada çalışmalar yapmaları talep edildi.

"GÖNÜLLERİNİ ALACAĞIZ"

Öte yandan AK Parti Genel Merkez yönetimi eski kadrolarda buluşmaların devam edeceğini belirtti. Eski AK Partililere seçim sürecinde birlikte çalışmak istediklerini belirten parti yönetimi," Bugüne kadar herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Tüm bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Gönüllerini alacağız” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti bünyesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan isimlerle toplantı yapacağı ifade edildi. Bu kapsamda, AK Partili eski belediye başkanları Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi.