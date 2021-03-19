AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi ne zaman, nerede yapılacak 2021? AK Parti kongre sloganları...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti, 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi il ve ilçe kongrelerini tamamladı. Artık sıra 7. Olağan Büyük Kongreye geldi. AK kadroların merakla beklediği kongrede parti yönetiminde büyük değişimler yaşanması bekleniyor.

AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK 2021?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

AK PARTİ KONGRE SLOGANLARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin kongredeki sloganına ilişkin olarak," 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganını kullanacağız, çünkü Türkiye güven ve istikrarla büyüyor." dedi. Sözlerine devam eden Ünal," AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, o halde bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar', o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' bu nedenle 'İnandığın yolda yürü' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir MYK oluşturacağını da sözlerine ekledi.

AK PARTİ KONGRESİNDE NELER OLACAK? İŞTE KONGRE GÜNDEMİ