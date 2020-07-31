AK Parti, Abdurrahman Dilipak'a dava açıyor!

Köşe yazıları ile dikkat çeken Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınları hedef alan skandal ifadeleri gündem konusu oldu. Konuya ilişkin olarak AK Parti Sekreteri Fatih Şahin yazılı açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında durmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

Fiziki veya sözlü kadına yönelik şiddeti asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Şahin şunları kaydetti:

"Asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir."

"AYRIMCI VE BAYAĞI SÖYLEMLER YAPTIRIMSIZ KALMAMALIDIR"

Şahin açıklamasının devamında,"Kadınların hak ve özgürlük mücadelesini kendi mücadelesi gören AK Parti, bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumunu bundan sonra da sürdürecektir. Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİMİZ AÇIKLAMA İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

Kadınlarını haklarını korumak için çalışmaları sürdürmenin görev ve sorumlulukları olduğunu kaydeden Şahin," Ayrıca AK Parti'li kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir. Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir." dedi.

Şahin, köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle Abdurrahman Dilipak'a AK Parti olarak dava açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

DİLİPAK KÖŞE YAZISINDA NE DEDİ?

Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!”