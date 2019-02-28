AK Parti Adalar belediye başkan adayından Erdem Gül'e eleştiri

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP Adalar Belediye Başkan adayı için, "Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Bir proje ürettiysen, önce bunun içini dolduracaksın. Adalar'ı tanımak için en az 5 yılını burada yaşayarak harcaman gerekir" dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural yaklaşan yerel seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'ün oy potansiyeli hakkında konuşan Özlem Öztekin Vural, ideolojik olarak oy verenler olduğu için Erdem Gül'ün kendi çapında bir şansı olduğunu söyledi.

"Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Adalar'ı tanımak için en az 5 yılını harcaması gerekir" diye konuşan Özlem Öztekin Vural, "5 yıldan sonra çözümleri üretmek konusunda harekete geçebilir. Erdem Gül'ün Adalı olmayışı, Ada insanını tanımıyor olması, Ada siyasetini bilmiyor olması, Ada'da genel problemler hakkında hiçbir fikri olmayışı onun açısından eksi bir durumdur. Sonuçta CHP Başkanlığı'nın bulunduğu bir bölgedeyiz. Ama ben bu dönem bunun kırılacağına inanıyorum. Adalıların Adalı olmayan bir başkan adayına sempatiyle yaklaşmayacağını, bu sebeple de şansımızın çok büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR PROJEN VARSA ÖNCE ALTINI DOLDURACAKSIN"

Erdem Gül'ün bir röportajda "Uluslararası panelleri artıracağız" söylemine değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Erdem Gül'e önce bu panelleri nerede yapacağını sormak istiyorum. Bir proje üretiyorsanız, önce bunun temelini vermek zorundasınız. Uluslararası panel yapmak tabii ki güzel bir fikir ama ağırlayacak bir yerin, panelleri gerçekleştirebileceğin bir konferans salonun yok. Adalar'da bunun için uygun bir yerin yok. Önce ben insana bunu sorarım. İlk önce temel ihtiyaçları, sorunları halledeceksin. Daha sonra Adalar'ın tanıtım sürecine geçeceksin. Bunların hepsi kademe kademe olur. Bir proje veriyorsan altını dolduracaksın, yoksa inandırıcılığını kaybedersin. Erdem Gül "Yassıada'yı Demokrasi Adası deyip beton adası yaptılar" demiş amaburada panel verilecek tek yer yine Yassıada olacaktır. Başka yapacak yerin mi var?" açıklamasını yaptı.

"AK PARTİ SEÇMENİNİN BÖLÜNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Erdem Gül'ün "AK Parti ile seçmeni arasında artık gönül bağı olmadığını görüyorum" açıklamasına cevap veren Vural, "Adalar gibi bir bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olsun diye sandığa giden insanlar, AK Parti'ye her şekilde oy verir. AK Parti seçmeninin bölünmesi söz konusu olamaz. Bu, bir inanç ve dava meselesidir. AK Parti'de menfaatçilik yoktur. CHP büyük bir yanılgı içinde. İlk önce kendi bölünmelerine, istifalara baksın. CHP ve HDP ittifakında nasıl bölündüklerine bir baksın" dedi.

DHA