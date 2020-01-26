AK Parti Adana İl Başkanlığı’ndan Elazığ’a yardım tırı

AK Parti Adana İl Başkanlığınca depremzedelerin yaralarının sarılması için toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı.

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar ulaştırılmaya başlanırken, AK Parti Adana İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti. Battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı hazırladı.

Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Ay, gelen yardımları da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tıra yükledi.

Bedensel engelli bir annenin yanındaki 2 kız çocuğuyla birlikte yardım kampanyasına gösterdiği duyarlılık görenleri duygulandırdı. Kız çocukları kendi elbiselerinin yanı sıra temin ettikleri yardım malzemelerini İl Başkanı Mehmet Ay'a teslim etti. Başkan Ay'da kız çocuklarını alınlarından öperek teşekkür etti.

Elazığ'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belerten Başkan Ay, "Deprem haberiyle canımız yandı. Adana olarak, 1998 yılında bu acıyı biz de yaşamıştık. Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle ve hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım tırımızı doldurduk. İçerisinde çocuk bezinden battaniyeye, çocuk botlarından montlara varıncaya kadar her türlü insani yardım malzemeleri bulunuyor" dedi.

Başkan Ay, ayrıca "Adanalı vatandaşlarımıza ve teşkilatlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizi korusun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA