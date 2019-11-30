AK Parti Adapazarı 63. İlçe Danışma Meclisi toplantısı

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partililer, Tank Palet Fabrikası ile bizim ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyor ama ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birtakım muhalifler, 'Türkiye'ye bir şey yapılmasın, işler ters gitsin biz de bu iktidardan kurtulalım, gerekirse Türkiye'nin düşme pahasına kurtulalım.' diyecekleri bir noktayı yaşıyoruz." dedi.

Yavuz, Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Adapazarı 63. İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işleri Türkiye'nin iyi bildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partililerin de Erdoğan'ın neler yaptığını iyi bildiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partililer, Tank Palet Fabrikası ile bizim ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyor ama ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birtakım muhalifler 'Türkiye'ye bir şey yapılmasın, işler ters gitsin biz de bu iktidardan kurtulalım, gerekirse Türkiye'nin düşme pahasına kurtulalım.' diyecekleri bir noktayı yaşıyoruz. Bu çok vahim bir durum. Allah nasip ederse göreceksiniz belki 50 yıl sonra bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedilirken, bir çağın kapatılıp bir çağın açıldığı tarih olarak bahsedilecek AK Parti dönemi için."

Yavuz, Sakarya'da ve ülke genelinde verilen sağlık hizmetlerine işaret ederek, 2020 yılında Sakarya'ya kazandırılacak 1000 yataklı şehir hastanesinin çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava bilinciyle kuşandığını ve davası uğruna her şeyi göze alan bir lider olduğunu ifade etti.

Suriye'deki duruma dikkati çekerek, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak NATO'nun üyesiyiz ve hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bize aylar sonra hava savunma sistemi gönderdiler ve ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz dedik ki 'kendimiz alacağız bunu ve bize ait olacak.' Bu konuda Çin ile anlaşmak üzereydik fakat onlara 'bunu Türkiye'de yapacağız ve teknolojik transfer sağlayacaksınız.' dedik. Tayyip bey gözü kara bir lider. Rusya ile S-400 anlaşması yaptı. S-400 geldi, kurulmaya başlandı ve kısmen testleri de yapıldı.Tüm dünyanın baskısına ve uğraşısına rağmen S-400'leri Türkiye'ye getiren, kurmaya başlayan, Rusya'nın teknolojik transferiyle S-500'leri Türkiye'de yapacak olan liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca şu an nükleer santral inşaatı devam ediyor. 2023 yılında nükleer santralin bir bölümü hizmete geçecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı gün nükleer santrali bize devam ettirmezler."

Toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve partililer katıldı.









Kaynak: AA