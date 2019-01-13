Ak Parti adapazarı belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu kimdir, Aslen nereli?

MUTLU İŞIKSU KİMDİR?

Sakarya'nın Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu oldu. Mutlu Işıksu 1974 Sakarya’da doğdu. Mutlu Işıksu kimdir? Daha önce hangi görevlerde bulundu?

MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında AK Parti Sakarya Merkez İlçe Ar-Ge Başkanlığı görevini aldı.

Siyasi kariyerini Tanıtım ve Medya Başkanlığı’yla devam ettiren Işıksu, 2004 yılından 2008 yılına kadar Sakarya Merkez İlçe Teşkilatı’nın Teşkilat Başkanlığı görevini yerine getirdi.

2008-2009 yıllarında AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini devam ettiren Mutlu Işıksu, 2009 yılında gerçekleşen 2 adaylı kongrede partililerin desteğini alarak AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı seçildi.

Başkanlık yaptığı dönemde iki önemli seçim geçiren Mutlu Işıksu ve ekibi Adapazarı’nda en yüksek oy yüzdelerinin alınmasında etkin rol oynadı.

Adapazarı İlçesi, Referandum ’da %62 “Evet” oyu ve Genel Seçimlerde tarihinin en yüksek oy yüzdesini (%58) AK Parti lehine kullandı.

30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti’den Adapazarı Belediye Başkan aday adayı oldu.

24 Haziran 2014 tarihinde Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2014 yılı Ağustos ayında Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak atandı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde AK Partiden Adapazarı Belediye Başkan Adayı oldu.

Mutlu Işıksu evli ve 2 çocuk babasıdır.