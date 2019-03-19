AK Parti adayı Alan, servis şoförlerinden destek istedi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi servis şoförleri ile kahvaltıda bir araya gelerek destek istedi.

Memurlar Lokali'nde düzenlenen kahvaltıya, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, servis şoförleri ve eşleri katıldı.

Programda servis şoförlerinin sorunlarını dinledikten sonra bir konuşma yapan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Selim Alan, şunları söyledi: "Sorunlarınızı çok iyi biliyoruz. Zonguldak'ta yol sorunu kalmayacak. Zonguldak'ın yüzünü güldürmek istiyoruz. Projelerimiz kağıt üzerinde kalmayacak hepsi hayata geçecek" dedi. Zonguldak'ın derdine derman olmaya geldiklerini Zonguldak'ta hizmete talip olduklarını belirten AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Selim Alan yaptığı konuşmada şunları ifade etti. "Öncelikle geldiğiniz için Partim adına sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerine son 11 gün kaldı. Biz teşkilatımızla birlikte yaklaşık 100 günü aşkın sahalardayız. Tüm insanlarımızla konuşmaya çalışıyoruz. Zonguldak'ta çalmadık kapı bırakmayacağız, sıkmadık el bırakmayacağız diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Sizin sorunlarınızı ben zaten yakından biliyorum. Sorunlarınıza da yıllardır derman olunmadı, sıkıntılar azalacağına ve çözüleceğine aksine artarak büyümeye devam etti. Ama sadece bu bizim şoför esnafına has bir durum değil. Her kimle görüşsek hangi kuruluşla görüşsek, sivil toplum örgütü ile görüşsek hiçbiri belediye hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etmiyor. Kısacası herkes şikayetçi. En büyük derdimiz ise yollar. Cumhuriyetimizin ilk şehri emeğin başkenti olan bu şehrimize bu yollar yakışmıyor. Bize bu yolları layık görüyorlar ama asla biz bu yollara layık değiliz. Bunun dışında ikinci en büyük sıkıntımız sularımızda ilgili. Ne yazık ki Türkiye'nin en pahalı suyunu Zonguldak tüketiyor. Katı atık bedelinde Türkiye'nin en pahalısı durumunda şuanda Zonguldak var. Bu tablonun oluşmasında en büyük paylardan bir tanesi şuanda rakibim olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. Kendisi 5 yıldır Belediye meclis üyesi ve 3 yıldır Belediye Başkan Yardımcısı görevini yaptı. Ben dün gibi hatırlıyorum meclis salonunda toplantıda su fiyatları görüşmelerde oylama yapılırken bizim meclis üyelerimiz pankartlar kaldırarak protesto ederken yapmayın bu fiyata halkımıza ezer derken, esnafımızı halkımızı sıkıntıya sokar derken haykırırken, Şenol Şanal el kaldıranlardan ve onay verenlerden biriydi. Şimdi gelmiş diyorlar ki biz bu sorunları çözeceğiz. Keşke yetkisi varken yetki ondayken çözseydi de vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı mağdur etmeseydi."

"Zonguldak köy olmayı kesinlikle hak etmiyor"

Cumhuriyet Halk Partililerin bile hizmetsizliğe isyan ettiğini ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan sözlerin de şu şekilde devam etti: "Bizim bir hedefimiz var. Biz yola çıkarken dedik ki biz bütün Zonguldak'ı kucaklayacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Çünkü Zonguldak hepimizin. Gidecek başka bir yerimiz de yok. Dışarıdan gelen insanlar hep Zonguldak'ı köy gibi görüyor. Geçenlerde bir vatandaş Asma'da pankart asılmış Türkiye'nin en büyük köyüne hoş geldiniz diye. Zonguldak köy olmayı kesinlikle hak etmiyor. Ekonomiye yıllarca can vermiş olan Zonguldak'a kimse köy diyemez. Zonguldak bunu kesinlikle hak etmiyor. Biz AK Parti olarak hizmetleri en hızlı şekilde Zonguldak'a getireceğiz. Bizler sorunları çözmeye geliyoruz. Vatandaşımızın derdiyle dertlenmeyen geliyoruz dertlerine derman olmaya geliyoruz."

Kaynak: İHA