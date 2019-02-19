AK Parti adayların listesini seçim kuruluna teslim etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi Aday listelerini seçim kuruluna teslim ettiklerini söyledi.

Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Seçim kuruluna listeleri teslim etiklerini ifade ederek, "Başta Belediye Başkanımız Hasan Kara olmak üzere daha önce Belediye Meclisinde ve İl Genel Meclisinde görev alan tüm dava arkadaşlarımıza emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Meclisine ve İl Genel Meclisine aday adayı olan değerli dava arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İster aday listesine dahil olsun,ister olmasın tüm arkadaşlarım bu görevlere ziyadesiyle layık olan her biri partimiz,davamız ve bizler için değerli olan kişilerdir.Her biri bizim başımızın tacıdır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak ifade ettiği gibi AK Parti "ben" değil, "biz" vardır.Önemli olan AK Parti sancağını yere düşürmemektir.İster görev alsın ister almasın tüm arkadaşlarımızın bu süreçte partimiz için elinden geleni yapacağına ve seçim çalışmalarında yanımızda yer alacağına can-ı gönülden inanıyorum.31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere katılan tüm siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum.Seçim kampanyasının huzur içinde ve demokrasi şöleni havasında içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum.31 Mart yerel seçimlerinin milletimiz,memleketimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.Milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA