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  3. AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Partili bir yöneticinin, onu işe kendisi aldırdığı gerekçesiyle maaş kartı ve telefonuna el koyduğu iddiaları ile gündeme gelen AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Partili bir yönetici tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçe ile hakkında suç duyurusu başlatılan ve yönetici kadını kendisi işe aldırdığı gerekçesiyle maaş kartı ve telefonuna el koyduğu iddia edilen  AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı  Perihan Gümüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

AK PARTİ ADIYAMAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI PERİHAN GÜMÜŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı  Perihan Gümüş 1 Haziran 1971 tarihinde doğdu. Şu an 49 yaşında olan Gümüş, aslen Adıyamanlıdır.

AK Parti, Adıyaman İl Kadın Kollarında Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin, İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş’ün banka kartına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Kadın, kendisini işe Gümüş'ün aldırması üzerine maaşına bir süreliğine el koyduğunu öne sürdü.

Sözcü'nün haberine göre, AK Partili yönetici, şikayet tutanağında Gümüş'ün kendisini ve eşini işten çıkarmakla tehdit ederek maaş kartına el koydu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı olduğu için çalışanın kendisi sayesinde işe girdiğinin belirtildiği ifadelerde, martta aldığı kartı eylülde vereceğini söyleyen Gümüş'ün kartı vermeyi reddettiği iddia eden AK Partili yönetici, bir süre sonra telefonunu da istediğini iddia ederek telefonundaki özel bilgi ve görüntüleri, kendi rızası dışında başkalarıyla paylaşıldığı iddiaları ile savcılığa suç duyurunda bulundu. 

AK Parti Adıyaman İl Kadın kollarında skandal iddia!AK Parti Adıyaman İl Kadın kollarında skandal iddia!

 

Berna Akkaya
Editör


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