AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? Neden öldü?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın durumunu merak edenler AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? Neden öldü?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gelen iki deprem 10 ili etkiledi. Depremde enkaz altında kalanlar arasında AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? sorularının yanıtları araştırılıyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü?

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ YAKUP TAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yakup Taş, 16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü?

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ YAKUP TAŞ ÖLDÜ MÜ?

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullanarak Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın vefat ettiğini açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin…" dedi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü?

YAKUP TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

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