AK Parti Afyon adayı Mehmet Zeybek: “Fatma Şahin’le ilgili sözlerim çarpıtıldı”

AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında söylediği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, "Çarpıtılan bu açıklamalarımla kamuoyunda Sayın Başkanımıza karşı farklı algı oluşturan bu haberin de tekzibi konusunda her türlü hukuksal yola başvuracağız." dedi.

AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, katıldığı bir televizyon programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında söylediği sözlerin çarpıtıldığını söyledi. Zeybek, bir gazetenin haberi hakkında yaptığı açıklamada, "Kanal 3'teki katıldığım bir programda bazı sözlerimi çarpıtarak, başarılı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i yıpratma gayreti içerisine girmiştir." dedi.

Zeybek, "Bakan Hanım'ın beni aradığı o dönemde FETÖ'nün zaten "imam" diye bir sıfatları veya hiyerarşileri olduğu bilinmiyordu. Bakan Hanım'ın ve benim kastettiğim Diyanet'e bağlı Denizli ili Çal ilçesi Kaptanlar köyündeki imam olarak görev yapmış Osman Çizmeci isminde bir kişiydi. Benim kastettiğim ve Bakan Hanım'ın söylediği, geçmişte Diyanet mensubu imam hatip olarak görev yapmış ve o dönemde Denizli Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı olarak görevde olan bir şahıstı. Biz zaten hiçbir zaman bu hainlere "imam" demedik. Fatma Şahin başkanımız, 15 Temmuz sonrasında bu hainlerle mücadele eden en önemli isimlerden birisidir. Çarpıtılan bu açıklamalarımla kamuoyunda Sayın Başkanımıza karşı farklı algı oluşturan bu haberin de tekzibi konusunda her türlü hukuksal yola başvuracağımızı belirtir, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA