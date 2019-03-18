AK Parti Akçadağ Adayı Kırteke, basın ile buluştu

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, basın mensupları ile bir araya gelerek projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kırteke, Akçadağ hazırladıkları projeler ile ilgili bilgiler, "Türkiye'yi umut dolu yıllara taşıyacak olan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak biz hedeflerimizle yola çıktık. Hep birlikte Akçadağ için yeni hedeflere yürüyeceğiz. Akçadağ ilçemizin potansiyelini biliyoruz. Bu potansiyeli hizmete dönüştürmek için söz veriyoruz. Sen ben ayrımı yapmadan biz olacağız. Biz Akçadağ'ı kibirle, lütufla değil; sevgi ve hoşgörüyle yöneteceğiz. Halktan biri olacağız. Halk için çalışmaktan gurur duyacağız. İlçemizin halkımızla birlikte yöneteceğiz. Kararları birlikte alacağız. Akçadağ ilçemizi Malatya'nın 3. büyük ilçesi yapacağız. Kıymetli basın mensupları görüntülerde de izlediğiniz gibi 3 merkez ilçe olma yolunda öncelikle nüfus yoğunluğunun artırmak, nüfus yoğunluğunun artırmak içinde istihdam alanı oluşturmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterip şehir merkezinde bulunan Akçadağlı hemşehrilerimin istihdam oluşturarak Akçadağ'a çekmek nüfus yoğunluğunu artırmak istiyoruz "şeklinde konuştu.

Kazandığı takdirde ilk işe başlayacağı projenin ilçe meydanı olacağını kaydeden Kırteke, "Şehirlerin girişleri ve meydanları çok önemlidir. İlçe terminal projemiz var, biz 108 yıllık bir ilçeyiz henüz bir ilçe terminalimiz olmadığından dolayı kırsaldan gelene vatandaşlarımız markette manavda kaldırımda bekliyor. Bunun için ilçe terminali projemizde hızlı bir şekilde hayata geçecek. Tabiat parkı projesi yine sultan suyu harasında gerçekleştireceğimiz bir proje. Burada mavi ve yeşili birleştirir, yürüyüş yolları spor yolları, su sporları kafeteryalar, restoranlar tarzında tabiat parkı projesini hayata geçireceğiz. Allah nasip ederse Levent Vadisi Jeopark projemiz bir jeolojik miras, bu sadece Akçadağ, Malatya için değil hem yurtiçinde hem yurt dışındaki turistleri Levent Vadisi'ne çekecek büyük bir potansiyel olacağını düşünüyoruz. Büyük tur şirketleri ile görüşerek gerek yurt içi gerek yurt dışı yurtdışındaki şirketlerle Levent Vadisi'ne turist çekme konusunda elimizde gelen bütün gayreti göstereceğiz. Her mahallemize mini spor sahaları köy konağı yapılacak köy konağı projemiz nüfusun yoğun olduğu yerlerde köylerde bunun yapacağız. Düğün mevlit taziye gibi toplantılarda köy konakları kullanılacak. Bunların yanında soğuk hava deposu biz kayısısı da öncüyüz Akçadağ'a soğuk hava depoları yapacağız. Kayısı danışma merkezi kuracağız işçi temininden tutun kayısı kalitesinin artırmak amaçlı tarım ilçe müdürlüğü ziraat odası belediye üçgeninde kayısının kalitesinin artırmak çiftçiler ihracatçıyı buluşturmak adına yapılan bir proje. Bizim ilçemiz güney ile batı üçgeni üzerine kurulmuş bir ilçemiz ve Kayseri yolu üzerine kuracağımız yöresel ürünler merkezinden buradaki vatandaşlarımızın el emeği göz nuru olan ürünlerini orada pazarlayıp Akçadağ kültürünü Türkiye ve dünyaya tanıtacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, "Öncelikle ben başkanımıza Akçadağ'ın sorunlarını tespit ve çözümü noktasında şimdiden gösterdiği gayret için teşekkür ediyorum. Proje anlamında da başarılar diliyorum. Hepsi şu anda Ak davamızın acil ihtiyaç duyduğu ve gerçekleştirilmesi çok zor olmayan projeler. Levent Vadisi projesi Levent'in tanıtımını Dünyaya Türkiye duyurulacak bahsetmiş proje olarak Levent Vadisi projesi tanıtım anlamında başkan olmadan dahi teşebbüslerine başladı. Diğer projelerde belki bir kısmı Büyükşehir işbirliği ile belki ilçe belediyemizin kendi imkanları ile gerçekleştirilebileceği projeler. Nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren de projelerin gerçekleştirilmesi anlamında hem yardımcı hem destekçisi hem de takipçisi olacağız inşallah" ifadesine yer verdi.

Kaynak: İHA