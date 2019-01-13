Ak Parti Akyazı Belediyesi Başkan Adayı Bilal Soykan kimdir, Aslen nereli?
AK Parti’nin Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan oldu. Peki Akyazı belediye başkan adayı Bilal Soykan kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Bilal Soykan’nın biyografisi
AK Parti Sakarya Belediye Başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Akyazı Belediyesi başkan adayı Bilal Soykan oldu! Bilal Soykan kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?
BİLAL SOYKAN KİMDİR?
1971 yılında Sakarya Akyazı Kuzuluk’ta doğdu. Orta ve lise öğrenimini Akyazı’da tamamladı. A.Ö.F. Yerel Yerel Yönetimler bölümünde öğrenimine devam eden SOYKAN, ticaretle uğraşmaktadır. 1999-2004 yılları arasında Kuzuluk Belediyesi meclis üyeliği, 2001-2008 yılları arasında Ak Parti Kuzuluk Kurucu Belde Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Etiketler : akyazı belediyesi, bilal soykan
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