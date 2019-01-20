AK Parti Amasya’da adaylarını tanıttı

AK Parti Amasya'da 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

İl merkezinde ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önceden açıklanan mevcut Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in ardından ilçeler ve bir beldenin adayları da tanıtıldı. Suluova'da mevcut Başkan Fatih Üçok, Taşova'da mevcut Başkan Bayram Öztürk, Göynücek'te mevcut Başkan Kemal Şahin, Hamamözü'de mevcut Başkan Bahattin Destebaş ile Ziyaret beldesinde mevcut Başkan Mehmet Uyanık yeniden aday gösterildi. Merzifon'da İbrahim İncekul, Gümüşhacıköy'de de Ömer Faruk Yavuz AK Parti'nin belediye başkan adayı oldu.

Hamit Kaplan Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programa katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Çevreye ve insana duyarlı seçim kampanyası dönemine geçmiş bulunuyoruz. AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini artık geride bırakıyoruz. Artık yalnızca teşkilat binalarımızın, seçim koordinasyon merkezlerimizin, seçim irtibat bürolarımızın önünü süsleyeceğiz. Bunun dışındaki hiçbir yerde, sokaklarda, caddelerde parti bayraklarını, flamalarını, broşürleri görmeyeceksiniz" dedi.

AK Parti'nin enflasyonun, işsizliğin tavan yaptığı, özellikle gençlerin yarınlarına dair umutlarını kaybettiği bir ortam içerisinde kurulduğunu anımsatan Fatih Şahin, "Ancak adeta bunlar yaşanmamış gibi bugün CHP sözcülerinin ekonomik bazı veriler üzerinde çarpıtmalarda bulunduklarını alenen yalan söylediklerini görüyoruz. Mesela enflasyon oranları. Allah'tan istatistik diye bir bilim varda bunların yalanlarını yüzlerine çarpma imkanına sahip oluyoruz. Bizden önceki dönemde enflasyon oranı neydi? Bizim dönemimizde enflasyon oranı ne? Bunu karşılaştırdığımızda kat etmiş olduğumuz mesafeyi aslında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizden önceki 14 yılın enflasyon oranına baktığımızda yüzde 70,3'lük bir oran görüyoruz. Bizim iktidarımız dönemindeki 16 yılın ortalaması ise yüzce 9,53. İnşallah enflasyonla mücadelede de, işsizlikle mücadelede de bundan sonra bugüne kadarki kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatının başlamasının üzerinden tam bir yıl geçtiğine değinen Şahin, "Şimdi Afrin'in doğusuna yeni bir operasyonun arefesindeyiz. Kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, menşei ne olursa olsun biz terörün karşısındayız. Terörle mücadele konusunda çok sağlam ve kararlı bir duruşa sahibiz" şeklinde konuştu.

Milletvekilleri ile çok sayıda partilinin katıldığı programda söz alan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek de yapacakları çalışmalarla tüm belediyeleri alıp 8'de 8 yapacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: İHA