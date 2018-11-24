AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacak ismi açıkladı. AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel oldu. Peki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gösterilen isim Menderes Türel kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nereli?

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre Menderes Türel, 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’ da tamamladıktan sonra İngiltere’ de gazetecilik eğitimi aldı.

Uzun yıllar boyunca Antalya’ da gazeteci olarak çalışan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından bir çok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi.1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye’nin en iyi gazetecisi seçildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü.

Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için kendi arzusu ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. 28 Mart 2004 günü yapılan genel yerel seçimlerde oyların yüzde 34.77’sini alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. ATSO bünyesinde Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Antalya’nın şehircilik ve ticaret alanındaki temel sorunlarının çözümü ve turizm alanında tanınması için birçok proje başlattı, seminer ve konferanslar düzenledi.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi oldu.

30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde oyların 36,40’ını alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.