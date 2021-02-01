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  3. Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

AK Parti'nin bugün gerçekleşen Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik konuşmasıyla güne damga vuran Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne? Detaylar haberimizde...

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

Geçtiğimiz saatlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı katılımıyla gerçekleşen AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde, güne damga vuran isim Ali Bayram Doğan oldu. Gözyaşları içinde yaptığı konuşma ile salonda alkış tufanı estiren Doğan'ın hayatı da bu kapsamda merak konusu haline geldi. Peki Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne? İşte detaylar...

AK PARTİ ANTALYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ALİ BAYRAM DOĞAN KİMDİR? NEREDE YAŞIYOR? MESLEĞİ NE?

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkan Ali Bayram Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik konuşmasıyla AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine damga vurdu. 

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

"Siz bu ülke için çok büyük şeyler yaptınız. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanım siz, bize gençlerinize dik durmayı öğrettiniz. Siz bize mazlumun yanında olmayı öğrettiniz. Biz size söz veriyoruz, biz yaşlanana dek, ölünceye dek sizinle ve sizin fikirlerinizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz." sözlerinin ardından gözyaşlarına boğulan Doğan, Antalya'da yaşıyor. 

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

Avukatlık mesleğini icra eden Ali Bayram Doğan, Türkiye Ekonomi ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim gördü. Kişisel yaşamı hakkında henüz pek bilgi bulunmayan Doğan hakkında yeterli veri elde edildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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