İbrahim Aydın sağlık durumu nasıl? | İbrahim Aydın kimdir? | İbrahim Aydın trafik kazası

Kaza, Antalya- Burdur yolunun 40’ıncı kilometresinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın otomobiliyle Antalya'dan Ankara'ya gittiği sırada sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir aracın kontrolsüz kavşakta önüne çıkması ile yolun sağına doğru manevra yaptı fakat başarılı olamadı. Araç, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

İBRAHİM AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi.

İBRAHİM AYDIN'IN BELİ KIRILDI

Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi. Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

İBRAHİM AYDIN KİMDİR?

13 Haziran 1962'de Antalya Manavgat'ta doğdu.Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 1984 mezunudur.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nde 1986 yılında Mühendis olarak göreve başladı. Askerlik sonrası Manavgat, Murtiçi ve Alanya Orman İşletme Şefliliği görevlerinin ardından 1995-2003 yılları arasında Alanya Orman İşletme Müdür Yardımcılığı, Gazipaşa ve Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Koruma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü Mühendisliği görevini yaparken 2003 yılında Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı. Bu görevini yürütürken 2007 yılında Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atandı. 2011 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevine atandı.

Muğla ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu süre içinde Orman teşkilatı bünyesinde çok sayıda yurt dışı görev ve incelemelerde bulundu. Özellikle orman yangınlarıyla mücadele konusunda geliştirdiği ve uyguladığı çalışmalarla başarılı sonuçlar aldı. Muğla’da 3 yıl üst üste ödüle layık görüldü. Muğla ve İzmir Valilik Makamları tarafından başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğündeki görevleri sırasında TMMOB Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttü.

Görev yaptığı süre içerisinde sportif ve sosyal alanlardaki faaliyetleri ile ön plana çıktı.

2003-2007 Yılları arasında Antalya Orman Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.

Sosyal ve iş hayatıyla ilgili çok sayıda ödülü vardır.

Kendisi ile ilgili yayınlanmış çok sayıda TV ve Gazete haberlerine Google ve Youtube gibi WEB ortamlarından ulaşılabilir.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti Manavgat Belediye Başkanı Aday Adayı oldu.

Yürütmekte olduğu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevinden 10 Mart 2011 tarihinde ayrılıp, 11 Mart 2011 tarihinde Ak Parti Antalya İl Teşkilatına Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

20 Mart 2011 tarihinde yapılan ve 74 aday adayının katıldığı Antalya Seçim Çevresi Milletvekili adayı teşkilat temayül yoklamasında birinci sırada yer aldı.

25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde memleketi Antalya’dan Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı için yürütmekte olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevinden 10 Şubat 2015’te ayrıldı. Aday Adaylığı sürecinin ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulan listede Ak Parti Antalya 6. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildi.

Evli ve iki çocuk babası olan İbrahim Aydın, AK Parti Antalya Milletvekilidir.