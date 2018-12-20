AK Parti Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Kızılcahamam Aralık Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Aralık Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Başkan Danışmanı ve Genel Koordinatör İhsan Taşer, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, Fatih Oral, Kemal Öztürk, İbrahim Yıldız, eski AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantı, İlçe Başkanı Ahmet Barun'un açılış konuşmasıyla başladı. Devamında Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Seçim İşleri Başkanı Güray Altunay, Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına bugüne kadar 8 Belediye Başkan Aday Adayı, 39 Belediye Meclis Üyesi aday adayı müracaat ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, yaptığı konuşmada aralık ayı içerisinde yapılan faaliyetlerinden bahsederek ilçeye her geçen gün ilginin arttığını belirtti.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA