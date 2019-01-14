Ak Parti Artvin Aday Toplantısı Yapıldı

AK Parti Artvin Aday Tanıtım Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla yapıldı.

AK Parti'nin Artvin'de merkez ve 8 ilçe belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Nihat Gökyiğit Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşen Belediye Başkan Aday tanıtım programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin insanı esas alan bir anlayışın savunucusu olduğunu vurgulayarak "AK Parti yerli ve milli bir partidir" dedi.

Yola çıktığı ilk günden itibaren hiçbir zaman popülizmin davranış biçiminin AK Partinin siyaset biçimi olmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, AK Parti'nin hiçbir yerde milletini kandırmadığını ve her şeye gerçekçi yaklaştığını söyledi.

"Cumhur İttifakı demokrasiyi güçlendirmektir"

Yeni hükümet modelini Milliyetçi Hareket Partisiyle inşa ettik. Mecliste birlikte çalıştık, 16 Nisan Referandumunda birlikte hareket ettik. 24 Haziran seçimlerinde de bu yürüyüşü birlikte sürdürdük. 30 Mart yerel seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisiyle değişik yerlerde değişik düzeylerde Cumhur İttifakı çerçevesinde ittifakımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ülke yönetiminin çıtası yükselmiştir. En az yüzde 50 artı 1 oldu. Bu demokrasiyi güçlendirmektir. Bu anayasa değişikliği aynı zamanda siyasi alanda partiler arenasını regule ediyor. Partilerde ki parçalanmaları tasfiye etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı çok önemlidir" dedi.

"AK Parti Siyasi yelpazede milletin durduğu yerde duran bir partidir" diyen Yazıcı, AK Parti'nin Hedef kitlesinin 81 milyonun tamamı olduğunu belirtti. En büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Yazıcı konuşmasının sonunda Artvin Merkez ve ilçe Belediye Başkan Adaylarını tek tek sahneye çağırdı.

AK Parti Aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan Adayları olarak şu isimler açıklandı:

"AK Parti Artvin Merkez Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Ardanuç Belediye Başkan Adayı Fahri Acar, Arhavi Belediye Başkan Adayı Coşkun Hekimoğlu, Borçka Belediye Başkan Adayı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkan Adayı Hasan Çavuş, Hopa Belediye Başkan Adayı Kemal Ganioğlu, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya, Şavşat Belediye Başkan Adayı Ahmet Sinan Öztürk, Yusufeli Belediye Başkan Adayı Eyüp Aytekin"

Kaynak: İHA