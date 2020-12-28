AK Parti Bağcılar ilçe başkan adayı Rüstem Tüysüz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bağcılar ilçesinin 7. Olağan Kongresindeki başkan adayının Rüstem Tüysüz olduğunu duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Bağcılar ilçe başkan adayı Rüstem Tüysüz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

AK PARTİ BAĞCILAR İLÇE BAŞKAN ADAYI RÜSTEM TÜYSÜZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Rüstem Tüysüz, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Cumhuriyet İlkokulunu bitirdikten sonra 1994 yılında Eyüp İmam Hatip lisesinden mezun olmuştur. 2014 yılında Selahattin Zaim Üniversitesi Uluslar Arası Finans ve katılım bankacılığı yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana kendi firmasında yönetici olarak çalışmaktadır. Aktif siyasete 1995 yılında Refah Partisi Gençlik kolları Bağcılar ilçe başkanlığında başlamıştır. Şu anda Ak Parti Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Tüysüz, 28 Aralık Pazartesi itibarıyla AK Parti'nin Bağcılar ilçesinde gerçekleştireceği 7. Olağan Kongre'de ilçe başkan adayı olarak gösterilmiştir. 44 yaşındaki Rüstem Tüysüz, evli ve 3 çocuk babasıdır.