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AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Fatih Tuna kimdir? Fatih Tuna kaç yaşında? Nereli?

Ak Parti'nin ilçe başkan adayları belli oldu. Bahçelievler İlçe Başkan adaylığına İlçe Yönetim Kurul Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Tuna seçildi. Peki Fatih Tuna kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Bahçelievler İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı olarak adaylığa getirilen Fatih Tuna hakkında bilgiler...

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Fatih Tuna kimdir? Fatih Tuna kaç yaşında? Nereli?

AK Parti'nin Tuzla, Şişli, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Bahçelievler ve Ataşehir'deki ilçe başkan adayları açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bahçelievler İlçe Başkan adaylığı için Fatih Tuna'nın ismini açıkladı. Peki; AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Fatih Tuna kimdir? Fatih Tuna kaç yaşında? Nereli?

FATİH TUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Tuna, İlköğretim ve lise eğitimini Bahçelievler’de gördü. Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret/İşletme Bölümünden mezun olan Tuna, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Ana Bilim Dalında (MBA) yüksek lisansını tamamladı. 

İşletme Araştırmaları Dergisinde “Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi” konulu makalesi yayımlandı.

Fatih Tuna, 2008-2010 yıllarında AHL Serbest Bölge stok sorumlusu, 2010-2011 yılları arasında AIR France’da yolcu hizmetleri, 2012-2016 yıllarında MÜSİAD-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde Sektör Kurulları Koordinatörü, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Dış İlişkiler Müdürü olarak Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Yurtdışı Teşkilatlanma ve Yurtdışı Şube açılışları gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır.

Tuna'nın iyi derecede İngilizce bilgisi vardır ve 2016 yılından veri THY Satış Başkanlığında görev yapmaktadır.

Dr. Fatih Tuna hakkında nereli olduğu ve yaşı hakkında şu an için bilgi bulunmamaktadır. 

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Fatih Tuna kimdir? Fatih Tuna kaç yaşında? Nereli?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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