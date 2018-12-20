AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam, Edremit'te ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Partililere seslenen Sağlam, "Bizlerin boş işlerle kaybedecek zamanı yok. Hiç bir şekilde aramızda ve şehrimizde içimize fitne ve fesat sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam beraberinde il yönetim kurulu üyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile birlikte Edremit'te çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. AK Parti Edremit ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Sağlam, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem içeri de hem dışarıda şer odaklarıyla mücadele veriyor. Bizler de teşkilatlar olarak asla fitne, fesat ve bu şer odaklarına imkan vermeyeceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha büyütmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Gençlere AK yarınlar bırakacağız"

AK Parti teşkilatlarının gençlerin geleceğinin umudu olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu vatan evlatları huzurumuzun ve refahımızın bozulmasını, gençlerimizin geleceğini karartmak isteyen hainleri gördü. Milletimiz onlara 15 Temmuz'da gereken cevabı verdi. Bizler AK Parti teşkilatları olarak gençlerimize huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri bir ülke bırakacağız. Gelecek nesiller de bu dava ve şuur bilinciyle ülkesine sahip çıkmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden yine büyük bir zaferle çıkacağının altını çizen Ahmet Sağlam, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile birlikte, birlik ve beraberlik içinde 31 Mart yerel seçimlerine kadar gece gündüz çalışacağız. Aramıza nifak tohumlarını sokmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Sosyal medya üzerinden algı yapmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Biz; AK Parti sevdalıları olarak birliktelikten aldığımız güçle Balıkesir'in tüm ilçelerinde bu bayrağı dalgalandıracağız" dedi.

Kaynak: İHA