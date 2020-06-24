AK Parti Başkanvekilleri, CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek
aK Parti Grup Başkanvekilleri, gündemi meşgul eden baroların seçim sistemine ilişkin düzenleme hakkında saat 14.00'te CHP'yi, saat 16.00'da ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
Türkiye'nin gündeminin önemli konularından olan baro düzenlemesi paketi için bugün kritik görüşmeler gerçekleştirilecek.
AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkan vekilleri düzeyinde yapılacak. Bu görüşmenin ardından AK Parti Grubu, saat 16.00'da da İYİ Parti grup başkan vekillerini ziyaret edecek.
BARO DÜZENLEMESİNİN İÇERİĞİ
AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirecek, üç büyük ilde alternatif barolar kurulmasının önünü açacak yeni avukatlık yasası teklifini muhalefet turuna çıkarıyor. Teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son onayının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti, baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak; büyük baroların TBB'ye göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açacak yasa teklifini tamamladı. Hazırladığı "baro" dosyasını muhalefet partilerine götürecek AK Parti'nin, teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunabileceği ifade edildi.
Barolar neden yürüyor? Avukatlar neden yürüyüş düzenledi?
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