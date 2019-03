AK Parti Belediye Başkan Adayı Döğücü: Sancaktepe İstanbul’un kalbi olacak

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Proje Sunumu ve Meclis Üyelerinin tanıtımını yaptı. Coşkulu kalabalığa seslenen Döğücü, "Sancaktepe İstanbul'un kalbi olacak" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, proje ve aday tanıtımı toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İstanbul'un bir kültür ve turizm başkenti olması konusunda Sayın Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğu vizyon şehrimize çok şey katacaktır. Turizm geliri açısından çok şey katacaktır. İstihdam açısından çok şey katacaktır. Bunlar AK Parti'nin ve Cumhur İttifak'ının rahatlıkla yapabileceği şeylerdir. Keşke bu seçimde sadece projeler ve hizmetler konuşulsa. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifadesiyle bir bekâ seçimidir bu" dedi.

"SANCAKTEPE İÇİN BİR HAYALİM VAR"

Katılımcıların yoğun ilgisiyle kürsüye gelen Başkan adayı Döğücü, salonu dolduranlara projelerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Konuşması destek tezahüratlarıyla sıkça kesilen Döğücü; Tarım Park, Sadık Dostlar Bahçesi, Millet Kütüphaneleri, Huzur Bahçeleri gibi projelerin müjdesini verdi.Herkesi kucaklayacağını söyleyen Döğücü, şunları söyledi:

"Gönül belediyeciliği ile çıktığımız bu yolda gönülleri hizmet ile fethetmeye geldik. Güzel ilçemizin her alanda en iyi, en kaliteli ve en modern imkanlara kavuşması için her türlü yatırım ve projenin desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyorum. Sosyal ve kültürel alanların arttırılması, istihdam olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini siz bize söylediniz, biz de sizinle aynı fikirdeyiz. Dediğim gibi bu güzel ilçe için benim bir hayalim var. Artık bunu sizlerle söyleyeceğim. "Sancaktepe İstanbul'un kalbi olacak" diyeceğiz hep birlikte. İstanbul nasıl Türkiye'nin özetiyse, Sancaktepede İstanbul'un özetidir. Bizim zenginliğimiz gençliğimizde, bizim zenginliğimiz çeşitliliğimizde. Sancaktepe'de Anadolu'nun her köşesinden insan var. Biz bütün seslere kulak vereceğiz. Tüm kesimlere gönlümüzü açacağız. Sancaktepe'de birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerinde buluşmak istiyoruz. Çünkü Sancaktepe sosyal yaşamın, eğitimin, üretimin, teknolojinin, yatırımların, sağlığın ve gençliğin merkezi olmayı hak eden bir güce sahip. Biz bu gücü daha da büyütmek için hiç kimseyi ayırt etmeden birlik olarak hareket etmeye hazırız."

Başkan Adayı Döğücü, coşkulu kalabalığa teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Proje ve Aday Tanıtımı toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, MHP İlçe Başkanı Emre Danacıoğlu, BBP İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Başkanı, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

DHA