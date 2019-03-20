AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, silahlı saldırıya uğradı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi, hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan A.Y., ise kısa süre sonra polise teslim oldu.

NEDEN SALDIRIYA UĞRADI

Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından saat 01.00 sıralarında evine gitti. İddiaya göre, Başterzi evine girerken, çevrede saklanan ve aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen A.Y. isimli kişi tabanca ile ateş açtı. Saldırıda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi yere yığılırken, şüpheli A.Y. olay yerinden kaçtı.

PARTİLİLER HASTANEYE KOŞTU

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından haber alan partililer ise hastaneye gelerek Osman Başterzi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMAN BAŞTERZİ KİMDİR?

1959 yılında Aydın’da dünyaya geldi. İzmir’in Selçuk İlçesinde mobilya ve beyaz eşya ticareti yapan Başterzi, evli ve bir çocuk sahibidir. Selçuk İlçesinde, siyasi partiler içerisinde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi’nden il yönetim kurulu listesine girdi ve en uzun süreyle görevde kalma başarısını elde etti. Osman Başterzi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir İli, Selçuk İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.