AK Parti Belediyesi merhametiyle CHP Belediyesi'nin canını okudu! Kadıköy kapılarını kapatırken, Esenler vatandaşa yuva oldu! O paylaşımlar sosyal medyada olay oldu!

Yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yine Ak Parti kol kanat gerdi. CHP Belediyesi'nin görev yaptığı Kadıköy'de spor salonlarının kapalı tutulacağı, Ak Parti idaresindeki Esenler Belediyesi'nde ise spor salonlarından, kütüphanelere, bilgi evlerinden, kültür merkezlerinin halka açık olacağı duyuruldu. İki parti yönetimindeki ilçelerde merhamet terazisi gözler önüne serildi.

"ZULÜM 2019 YILINDA BAŞLADI"

Sosyal medya mecralarında, her iki partinin ilçelerinde ikamet eden vatandaşına verdiği değer, eleştirileri de beraberinde getirdi. Karda mahsur kalan vatandaşlara kapılarını kapatan CHP'li Kadıköy Belediyesi sosyal medyada "Zulüm 2019 yılında başladı" olarak değerlendirildi.