AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan "fotoğraf" açıklaması

BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, bayramlaşma töreninde çekilen ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki bir hatanın çok farklı noktalara çekilerek siyasete alet edildiğini belirtti.

Yağcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen protokol bayramlaşmasında çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaştığını aktardı.

Milletvekili Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraftaki bir hatanın çok farklı noktalara çekilerek siyasete alet edilmesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Zira şanlı Türk bayrağımız ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e karşı hassasiyetim ve saygım nettir. Söz konusu fotoğrafta ilimizin seçilen belediye başkanına ve milli değerlerimize hakaret söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA