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  3. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili konuştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili konuştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'nin adayı Özcan'ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, "Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor" dedi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili konuştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'nin adayı Özcan'ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, "Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'li Tanju Özcan'ın belediye çalışanlarına işten çıkarılmayacağına dair noter onaylı beyanname dağıtması hakkında konuştu. Metin, Yığılcalılarla buluştuğu toplantıda konuya değinerek, "Adam sözünün eri olmadığı bilindiği için belediye çalışanlarına yazılı belge dağıttı. Tam bir hukuk katliamı. Hiçbir geçerliliği yok o belgenin. Çünkü noter sadece imzayı onaylar, yazıyı onaylamaz. Dolayısıyla şova yönelik işler bunlar" dedi.

Dernek üyeleri ise, Fatih Metin'in sözlerini garanti olarak gördüklerini belirterek, seçimlerde tam destek vereceklerini söylediler.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ALACA

MUSTAFA KÜTÜK

0

0%

BAYAT

EMRAH ÖZTEKİN

0

0%

MERKEZ

KEMAL KURT

0

0%

İSKİLİP

HASAN MERT

0

0%

KARGI

ABDURRAHİM KALYON

0

0%

MECİTÖZÜ

ÖMER KOÇAK

0

0%

ORTAKÖY

ADEM KAYAR

0

0%

OSMANCIK

ALAATTİN UĞUR

0

0%

SUNGURLU

NEŞET ÇEŞİTCİOĞLU

0

0%

BOĞAZKALE

MUSA TÖK

0

0%

UĞURLUDAĞ

VAHİT ARIK

0

0%

DODURGA

AHMET KELLERBAĞI

0

0%

LAÇİN

DURSUN SEYHAN

0

0%

OĞUZLAR

MAHMUT BULUT

0

0%

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