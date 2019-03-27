AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili konuştu
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'nin adayı Özcan'ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, "Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor" dedi.
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'nin adayı Özcan'ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, "Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'li Tanju Özcan'ın belediye çalışanlarına işten çıkarılmayacağına dair noter onaylı beyanname dağıtması hakkında konuştu. Metin, Yığılcalılarla buluştuğu toplantıda konuya değinerek, "Adam sözünün eri olmadığı bilindiği için belediye çalışanlarına yazılı belge dağıttı. Tam bir hukuk katliamı. Hiçbir geçerliliği yok o belgenin. Çünkü noter sadece imzayı onaylar, yazıyı onaylamaz. Dolayısıyla şova yönelik işler bunlar" dedi.
Dernek üyeleri ise, Fatih Metin'in sözlerini garanti olarak gördüklerini belirterek, seçimlerde tam destek vereceklerini söylediler.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
MUSTAFA KÜTÜK
0
0%
EMRAH ÖZTEKİN
0
0%
KEMAL KURT
0
0%
HASAN MERT
0
0%
ABDURRAHİM KALYON
0
0%
ÖMER KOÇAK
0
0%
ADEM KAYAR
0
0%
ALAATTİN UĞUR
0
0%
NEŞET ÇEŞİTCİOĞLU
0
0%
MUSA TÖK
0
0%
VAHİT ARIK
0
0%
AHMET KELLERBAĞI
0
0%
DURSUN SEYHAN
0
0%
MAHMUT BULUT
0
0%
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