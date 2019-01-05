AK Parti Bornova Belediye başkan adayı kim oldu? Reşat Gençtürk Kimdir?
AK Parti Bornova Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Bornova belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Reşat Gençtürk Kimdir?
AK Parti Bornova belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Bornova Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Bornova belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Bornova Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Bornova Belediye Başkanı Adayı Rerşat Gençtürk oldu.
Reşat Gençtürk Kimdir?
Reşat Gençtürk, 1958 yılında Makedonya Prilepe'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Gençtürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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