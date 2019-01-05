AK Parti Bornova Belediye başkan adayı kim oldu? Reşat Gençtürk Kimdir? AK Parti Bornova Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Bornova belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Reşat Gençtürk Kimdir?

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