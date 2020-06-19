AK Parti Bursa milletvekili Esgin: "Salgında başarı hikayemizi yeniden yazalım"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Türkiye olarak, salgın sürecindeki başarı hikayemizi yeniden yazalım. Bunun anlamı kaybedilecek canlarımıza sahip çıkmaktır. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM'de katıldığı televizyon programında, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı. Dünyanın yüzyılda bir karşılaştığı bir salgınla karşı karşıya olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, şunları söyledi: "Türkiye olarak, salgınla dünyadan pozitif olarak ayrıştığımız noktalar var. Bunların başında 18 yıldır sağlık alt yapımızla, yoğun bakım yatak kapasitemiz ve sağlık ordumuzun yeterliliği, yetkinliği geliyor. Dünyanın pek çok ülkesinden daha iyi bir sınav vermekteyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi, elimizdeki veriler dünyanın pek çok ülkesinden daha iyi noktada olduğumuzu gösteriyor. Bir milyon kişide, 2 bin 151 vaka ile dünyada 51'nci sıradayız. Tedavideki başarılarımız ile toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2.67 ölüm hızımızla da dünyada 81'nci sıradayız. Bu veriler gibi toplumsal, sosyal, ekonomik pek çok alanda dünyada iyi konumdayız" diye konuştu.

"1 Haziran'dan itibaren tedbirlere dikkat etme şartıyla hayatımızda yeni normalleşme sürecini ortaya koyduk" diyen Esgin, "Burada tabi, toplumsal psikolojinin bir gereği olarak da vaka sayılarımızda artışlar saptadık. Bu artış kontrol dışı bir artış değil. 2. dalgayı da beklemiyoruz. Ama yine de rahatsız edici bir gelişme. Mutlaka hep birlikte önlem almalıyız. Sadece devletimizin, bakanlıkların, kurumların alacağı yasaklar çerçevesinde bu süreci sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın tedbirlere riayeti, uyumu son derece önemli. Bursa olarak, salgın sürecinde hep Türkiye ortalamasının altında seyrettik. İstanbul ile yakın olmamıza rağmen, onların karşılaştıkları risklerle karşı karşıya kalmadan çok önemli bir sınav verdik" dedi.

Hükumet olarak, yeni yasaklarla süreci idame ettirme niyetinde olmadıklarını belirten Esgin, "Halkımıza güveniyoruz. Bu anlamda son derece basit olan 3 şeyden bahsediyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Tekrar tekrar söylediğimiz bu basit ve uygulanabilir yöntemler salgınla mücadelemizde bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Burada insan hayatı söz konusu. İnsanların hayatını tehlikeye atacak küçük bir sorumsuzluk büyük ve olumsuz sonuçlar ortaya koyabilir. Bunun vicdanı sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Bursalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye olarak öyle bir duyarlılık ve sorumluluk gösterelim ki, bir hafta sonra bu tabloyu tersine çevirelim. Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli rakamlarını takip ediyorum. Türkiye olarak, salgın sürecindeki başarı hikayemizi yeniden yazalım. Bunun anlamı kaybedilecek canlarımıza sahip çıkmaktır. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. İnsan hayatını riske eden hiçbir sorumsuzluğa müsaade etmeyelim" diye uyardı.

Kaynak: İHA