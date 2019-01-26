AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den, Kılıçdaroğlu'na tepki

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'daki aday tanıtım toplantısında İnegöl ilçesindeki mobilya sektörü hakkındaki sözlerine ilişkin, "Siyasi ciddiyetten uzak, aynı zamanda sektör temsilcilerinin bunca emeğine de haksızlık olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey için düzenlenen aday tanıtım töreninde İnegöl ilçesiyle ilgili söylediği sözlere tepki göstererek, "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi" olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının dayanıksız olduğunu vurgulayan Gürel, "Siyasi ciddiyetten uzak aynı zamanda sektör temsilcilerinin bunca emeğine de haksızlık olmuş. Açıklamayı dinlediğimde 'Acaba yanlış mı duyduk?' diye bir daha kontrol ettim ancak Kılıçdaroğlu sağ olsun bizi yine şaşırtmadı. Üstelik bu kez ana muhalefet partisi başkanı olma ciddiyetinden uzak, sıradan bir eleştiri sahibi biri gibi açıklama yaptı." ifadesini kullandı.

Gürel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fazla uzağa gitmesine gerek yok, İnegöl mobilya sektörü ile alakalı bilgileri sektör temsilcilerimizden veya Ticaret ve Sanayi Odasından almış olsaydı bu talihsiz açıklamayı yapmazdı. İnegöl'de mobilya sektörü şu an yaklaşık 180 firma ile İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Mobilya Fuarı'na katılıyor ve bu firmaların çoğu ihracat yapan kişiler ayrıca şu an katıldıkları fuar da ihracata yönelik düzenleniyor. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gereken birkaç husus var, doğru beyan ettiği tek kısmı İnegöl'ün mobilya kenti olması. Mobilya merkezimiz ve yüz akımız İnegöl, 2017 yılında 609 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatımız 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı. 2017 yılında 1 milyar 189 milyon 329 bin dolarlık bir dış ticaret hacmi mevcut. Bu rakamın yaklaşık 899 milyon dolarlık kısmı ihracat payı. 691 firma ile ihracat yapan İnegöl ilçemizde 50 civarında firma ithalat yapmaktadır. 2017 ihracatının 378 milyon dolarını mobilya sektörü üstlenmiştir. En yüksek ihracat yapan iller arasında Bursa ikinci sırada yer alırken, aynı sıralamada İnegöl 21. sırada. Sanırım bu rakamlar aynı zamanda hesap uzmanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmeye yeter."





Kaynak: AA