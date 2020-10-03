AK Parti Bursa milletvekili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Durumunun iyi olduğunu dile getiren Gürel vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Bursa'da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum Pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor dua bekliyorum."

GEÇTİĞİMİZ PAZAR KONGREYE KATILMIŞ

Öte yandan Gürel'in geçtiğimiz pazar yapılan AK Parti İnegöl İlçe teşkilatının kongresine katıldığı öğrenildi.