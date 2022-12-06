AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zafer Işık'ın biyografisi

TBMM'de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırma yapanlar AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Zafer Işık'ın biyografisi haberimizde...

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ZAFER IŞIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ZAFER IŞIK'IN BİYOGRAFİSİ

Zafer Işık, 30 Ağustos 1972 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünyaya geldi.

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İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makine üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.

2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşmaktadır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev almıştır.

AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

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İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK PARTİ Bursa Milletvekili olarak seçildi. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Katip Üyesi ve Parlamentolararası Kosova Dostluk Grubu Başkanlığı ile Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekilliği ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.