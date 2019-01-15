Ak Parti Büyükorhan İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Korkmaz kimdir?

Bursa, Büyükorhan İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Korkmaz kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Ahmet Korkmaz'ın biyografisi

AHMET KORKMAZ KİMDİR?

2014 yılında genel merkez tarafından Bursa, Büyükorhan ilçe başkanı olarak atanan Ahmet Korkmaz 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seöimleer öncesi ilçe başkanlığından istifa edip, belediye başkanlığı için aday olmuştu. 13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükorhan ilçe belediye başkanı adayı olarak Ahmet Korkmaz'ı aday olarak açıkladı,