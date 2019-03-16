AK Parti Büyükşehir Adayı Gürkan’dan birlik vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ı çok önemsediklerini belirterek, "Bizim çıktığımız bu yol, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama yoludur. Nefsimizi tatmin ederek, insanlara tahakküm etme olgusu içerisinde hiç olmadık, olmayacağız" dedi.

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında Malatya AK Parti İl Gençlik Kollarıyla bir araya geldi.

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Gürkan, konuşmasında gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı.

Gönül yapmanın çok önemli bir hadise olduğunu dile getiren Gürkan, "İnsanların gönlüne girmeliyiz. Biz şuanda Malatya'da bir seçim atmosferinden çok bayram atmosferi içerisindeyiz. Gittiğimiz ev, mahalle ve işyerlerinde sanki evlatları gelmiş, bayram ziyaretine gelmiş gibi sevgi ve muhabbetle karşılanıyorsunuz. Bu çok önemli bir hadisedir. Bu, Cenabı Allah'ın Malatya'mıza sunmuş olduğu bir rahmet kapısıdır. En uç mahalleye gidiyorsunuz, insanların kalpleri size evrilmiş. Bu durum bizim sorumluluk ve yükümlülük duygusunu artıracak" şeklinde konuştu.

"Bizler çok çalışacağız" diyen Gürkan, "Malatya'da çok güzel bir tablo var. Türkiye'nin 81 ilinde böyle bir tablo yok. Şuanda Türkiye'de herkes Malatya'yı konuşuyor. Bizim bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Çünkü Malatya'daki bu birlik ve beraberlik ile cumhurbaşkanımızın "gönül belediyeciliği" diye taçlandırdığı belediye hizmetlerinin sadece Malatya ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde rol modeli Malatya olma şansını öne çıkartmıştır. Bu tabloyu ve fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Malatya'nın eksik olan hizmetlerinin telafisi için güçlü bir şekilde sandıklardan çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gürkan daha sonra Konak Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileri altında toplantının yapılacağı alana gelen Gürkan, "Sizlerin duaları, çabaları gayretleri bizim önümüzü açacağı gibi Malatya'mızın önünü açacak. Önünü açmakla kalmayacak geleceğe hazırlanan Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gürkan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin arifesinde olduklarını ve Malatya'da bayram havasında bir seçim atmosferinin olduğunu ifade etti.

Malatya'daki seçim atmosferinin önemli olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Türkiye'de böyle bir seçim atmosferi yoktur. Seçim arifesinde miyiz, yoksa bayramda mıyız ben fark edemedim. Bu kapsamda 31 Mart'ı çok önemsiyoruz. Bizim çıktığımız bu yol, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama yoludur. Nefsimizi tatmin ederek, insanlara tahakküm etme olgusu içerisinde hiç olmadık, olmayacağız. Pusulamız; amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Pusulamız; çalışmanın, gayret etmenin azim duygusu içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şeffaf ve berrak olacağız. Milletin kör kuruşuna sahip çıkacağız. Sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını milletimize vaat ediyoruz" diye konuştu.

Gürkan, yönetim anlayışlarının güneş gibi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim şemsiyemiz gökyüzü, hizmetlerimiz güneş gibidir. Gözünü ve perdesini kapatmayan herkes nasıl ki güneşin ışığı ve ısısından faydalanıyorsa, bizim hizmetlerimizden de aynı şekilde yararlanacak. Bizim yönetim anlayışımız, sadece beş yılı içerisine alan vizyonel bir yönetim anlayışı olmayacak. Geçmiş yılların, yüz yılların, günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur o vizyon içerisinde çalışıyoruz" sözcüklerini kullandı.

"Biz herkesi kucaklayacağız" diyerek, sözlerine devam eden Gürkan, "Gönül belediyeciliğinin temayüz ettiği yer Malatya olacak. Gönül belediyeciliğinin destanını Malatya yazacak. Bunun kahramanları da sizler olacaksınız, bu coğrafyanın insanları olacak. Bu noktada herkesin sandıklara gitmesini ve güçlü bir şekilde oylarını vermesini istiyorum. Ben şimdiye kadar oy isteyerek belediye başkanlığına gelmedim. İlk defa bu seçimde oy istiyorum. Bu dönem hem memleketimin insanı Malatya için hem de ülkemin insanı ve selameti için sizlerden oy istiyorum. Sizlerin karşısına bugün alnımız açık, yüzümüz ak çıktık. Daha sonraki süreçte de sizlerin karşısına alnımız açık, yüzümüz ak çıkmayı Cenabı Allah bize nasip etsin. Bundan sonrada durmak yok yola devam. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Banazı, Yeşilyurt, Malatya, Türkiye olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA