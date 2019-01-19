AK Parti Canik Belediye başkan adayı İbrahim Sandıkçı Kimdir?

AK Parti Canik belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Canik Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Canik belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Canik Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Canik Belediye Başkanı Adayı İbrahim Sandıkçı oldu.

İbrahim Sandıkçı Kimdir?

1972 doğumlu İbrahim Sandıkçı ilköğretim eğitimini yurt dışında tamamladı. Liseyi Samsun İmam Hatip Lisesinde okuyan Sandıkçı, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Sandıkçı kendisine ait şirketlerin işletmesini yönetiyor. İbrahim Sandıkçı 2009 yerel seçimlerinde de AK Parti Canik Belediye Başkan adayı olmuştu.