AK Parti Çarşamba Belediye başkan adayı Halit Doğan Kimdir? aslen nereli

AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Çarşamba Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Çarşamba Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Çarşamba Belediye Başkanı Adayı Halit Doğan oldu.

Halit Doğan Kimdir?

2014 yılında AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevine gelen Doğan’ın 3 dönemi dolan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın yerine aday olarak gösterildi. Mütevazi ve beyefendi kişiliği ile genel merkez tarafından Çarşamba belediye başkan adayı olarak AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Avukat Halit Doğan aday gösterildi.