Ak Parti Çayırlı Belediyesi Başkan Adayı Atınç bahadır kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti’nin Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Atınç Bahadır kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Atınç Bahadır'ın biyografisi

ATINÇ BAHADIR KİMDİR?

Atınç Bahadır 1964 Erzincan'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek okulu Elektrik Bölümünü bitirdikten sonra İş hayatına esnaflık yaparak devam etti. Çayırlı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Yönetim Seçimlerinde Çayırlı Belediye Başkanı seçilen Bahadır evli ve 3 çocuk babası. Sn.Bahadır bu görevini devam etmektedir.