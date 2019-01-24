AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Kartal Belediye Başkan adayları – 31 Mart 2019

Türkiye 31 Mart 2019 günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. İstanbul Kartal’te oy kullanacak vatandaşlar, siyasi partilerin Kartal Belediye Başkan adaylarını araştırıyor. Sizler için açıklanan 2019 Kartal Belediye Başkan adaylarını biyografileri ile birlikte yayınlıyoruz.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kartal Belediye Başkan Adayı olarak Ebubekir Taşyürek'i açıkladı. Böylece AK Parti Kartal Belediye başkanı belli olmuş oldu.

CHP Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu?

Henüz açıklanmadı. CHP Kartal Belediye Başkan adayını açıklar, açıklamaz bu sayfada bilgiye yer verilecektir.

MHP Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu?

MHP Cumhur ittifakı kapsamında Kartal'da, AK Parti’nin adayı Ebubekir Taşyürek'i destekleyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu?

Henüz açıklanmadı. İYİ Parti Kartal Belediye Başkan adayını açıklar, açıklamaz bu sayfada bilgiye yer verilecektir.

HDP Kartal Belediye Başkan Adayı kim oldu?

Henüz açıklanmadı. HDP Kartal Belediye Başkan adayını açıklar, açıklamaz bu sayfada bilgiye yer verilecektir.

Kartal 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 42

MHP % 6

HDP % 2

SP % 1

2014 İstanbul Büyük şehir Belediyesi yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş %47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül %40.1

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder %4.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

İstanbul'da hangi ilçe hangi partide?

İstanbul Büyükşehir AK Parti - Kadir Topbaş % 47,96

Adalar: CHP - Atilla Aytaç % %50,14

Arnavutköy: AK Parti - Ahmet Haşim Baltacı % 51,6

Ataşehir: CHP - Battal İlgezdi % 49,84

Avcılar: CHP - Handan Toprak % 43,7

Bağcılar: AK Parti - Lokman Çağırıcı % 57,18

Bahçelievler: AK Parti - Osman Develioğlu % 48,18

Bakırköy: CHP - Bülent Kerimoğlu % 68,65

Başakşehir: AK Parti - Mevlüt Uysal % 50,09

Bayrampaşa: AK Parti - Atila Aydıner % 50,39

Beşiktaş: CHP -Murat Haznedar % 76,13

Beykoz: AK Parti Yücel Çelikbilek % 44,57

Beylikdüzü: CHP - Ekrem İmamoğlu %50,83

Beyoğlu: AK Parti - Ahmet Misbah Demircan %47,78

Büyükçekmece: CHP - Hasan Akgün %42,27

Çatalca: CHP - Cem Kara % 44,54

Çekmeköy: AK Parti - Ahmet Poyraz %48,53

Esenler: AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu %62,27

Esenyurt: AK Parti - Necmi Kadıoğlu %47,01

Eyüp: AK Parti - Remzi Aydın % 46,53

Fatih: AK Parti - Mustafa Demir % 48,64

Gaziosmanpaşa: AK Parti Hasan Tahsin Usta % 51,28

Güngören: AK Parti - Şakir Yücel Karaman % 50,01

Kadıköy: CHP - Aykurt Nuhoğlu %72,24

Kağıthane: AK Parti - Fazlı Kılıç % 51,15

Kartal: CHP - Altınok Öz % 44,65

Küçükçekmece: AK Parti - Temel Karadeniz % 41,9

Maltepe: CHP - Ali Kılıç % 49,23

Pendik: AK Parti Salih Kenan Şahin % 52,82

Sancaktepe: AK Parti - İsmail Erdem % 48,95

Sarıyer: CHP - Şükrü Genç % 51,17

Silivri: CHP - Özcan Işıklar %48, 76

Sultanbeyli: AK Parti - Hüseyin Keskin % 61,18

Sultangazi: AK Parti - Cahit Altunay %58,48

Şile: AK Parti - Can Tabakoğlu % 45,15

Şişli: CHP - Hayri İnönü %61,58

Tuzla: AK Parti - Şadi Yazıcı %48,21

Ümraniye: AK Parti - Hasan Can %49,42

Üsküdar: AK Parti - Hilmi Türkmen %45,64

Zeytinburnu: AK Parti - Murat Aydın %49,16