AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Tuzla Belediye Başkan adayları – 31 Mart 2019

Türkiye 31 Mart 2019 günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. İstanbul Tuzla’te oy kullanacak vatandaşlar, siyasi partilerin Tuzla Belediye Başkan adaylarını araştırıyor. Sizler için açıklanan 2019 Tuzla Belediye Başkan adaylarını biyografileri ile birlikte yayınlıyoruz.

AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak mevcut belediye başkanı Şadi Yazıcı'yı 3.kez açıkladı. Böylece AK Parti Tuzla Belediye başkanı belli olmuş oldu.

CHP Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu?

CHP Tuzla Belediye Başkan adayı olarak Salim Gürsoy olarak açıkladı.

MHP Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu?

MHP Cumhur ittifakı kapsamında Tuzla'da, AK Parti’nin adayı Şadi Yazıcı'yı destekleyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu?

Henüz açıklanmadı. İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayını açıklar, açıklamaz bu sayfada bilgiye yer verilecektir.

HDP Tuzla Belediye Başkan Adayı kim oldu?

Henüz açıklanmadı. HDP Tuzla Belediye Başkan adayını açıklar, açıklamaz bu sayfada bilgiye yer verilecektir.

Tuzla 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

HDP % 3

SP % 1

2014 İstanbul Büyük şehir Belediyesi yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş %47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül %40.1

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder %4.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

İstanbul'da hangi ilçe hangi partide?

İstanbul Büyükşehir AK Parti - Kadir Topbaş % 47,96

Adalar: CHP - Atilla Aytaç % %50,14

Arnavutköy: AK Parti - Ahmet Haşim Baltacı % 51,6

Ataşehir: CHP - Battal İlgezdi % 49,84

Avcılar: CHP - Handan Toprak % 43,7

Bağcılar: AK Parti - Lokman Çağırıcı % 57,18

Bahçelievler: AK Parti - Osman Develioğlu % 48,18

Bakırköy: CHP - Bülent Kerimoğlu % 68,65

Başakşehir: AK Parti - Mevlüt Uysal % 50,09

Bayrampaşa: AK Parti - Atila Aydıner % 50,39

Beşiktaş: CHP -Murat Haznedar % 76,13

Beykoz: AK Parti Yücel Çelikbilek % 44,57

Beylikdüzü: CHP - Ekrem İmamoğlu %50,83

Beyoğlu: AK Parti - Ahmet Misbah Demircan %47,78

Büyükçekmece: CHP - Hasan Akgün %42,27

Çatalca: CHP - Cem Kara % 44,54

Çekmeköy: AK Parti - Ahmet Poyraz %48,53

Esenler: AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu %62,27

Esenyurt: AK Parti - Necmi Kadıoğlu %47,01

Eyüp: AK Parti - Remzi Aydın % 46,53

Fatih: AK Parti - Mustafa Demir % 48,64

Gaziosmanpaşa: AK Parti Hasan Tahsin Usta % 51,28

Güngören: AK Parti - Şakir Yücel Karaman % 50,01

Kadıköy: CHP - Aykurt Nuhoğlu %72,24

Kağıthane: AK Parti - Fazlı Kılıç % 51,15

Kartal: CHP - Altınok Öz % 44,65

Küçükçekmece: AK Parti - Temel Karadeniz % 41,9

Maltepe: CHP - Ali Kılıç % 49,23

Pendik: AK Parti Salih Kenan Şahin % 52,82

Sancaktepe: AK Parti - İsmail Erdem % 48,95

Sarıyer: CHP - Şükrü Genç % 51,17

Silivri: CHP - Özcan Işıklar %48, 76

Sultanbeyli: AK Parti - Hüseyin Keskin % 61,18

Sultangazi: AK Parti - Cahit Altunay %58,48

Şile: AK Parti - Can Tabakoğlu % 45,15

Şişli: CHP - Hayri İnönü %61,58

Tuzla: AK Parti - Şadi Yazıcı %48,21

Ümraniye: AK Parti - Hasan Can %49,42

Üsküdar: AK Parti - Hilmi Türkmen %45,64

Zeytinburnu: AK Parti - Murat Aydın %49,16