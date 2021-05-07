AK Parti çizgi filmi sildi, CHP "Gerçekleri Açıklayacağız" başlıklı videoyu yayınlamaktan vazgeçti!

AK Parti Twitter hesabında 5 Mayıs 2021 tarihinde 'CHP yalan üretim merkezi' adında çizgi film yayınlanmıştı. Bugün AK Parti'nin, CHP için hazırladığı söz konusu animasyon video kaldırıldı.

AK Parti'nin ardından CHP, 15:00'de "Gerçekleri Açıklayacağız" başlığı ile sunduğu videoyu yayınlamaktan vazgeçti. Bunun yerine canlı yayın yapıldı.

CHP'NİN YALAN ÜRETTİĞİ KONUSU İŞLENMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı videoda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için 'yalan ürettiği' konusu işlenmişti. Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve '128 milyar dolar nerede?' tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun bitişinde "Devamı gelecek" ifadeleri yer almıştı.