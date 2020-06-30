AK Parti Çoklu Baro Düzenlemesini TBMM'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Çoklu Baro Düzenlemesini içeren 28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

Kanun teklifinin ilişkin bilgi verene AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan,"Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağını, seçimlerin barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirileceğini bildirdi.

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