Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Darıca Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Darıca belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık Kimdir, Aslen nereli?

1977 yılında Kocaeli Gebze’de dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası Bıyık, Gebze ve Darıca’da esnaık yapıyor. Üniversite mezunu olan Bıyık, 7 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevini yürüttü ve belediye başkan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.