AK Parti, Demirciören Köyü’nde Seçim İrtibat Bürosu açtı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti'nin insan odaklı bir parti olduğunu ifade etti.

Başkan Musa Yılmaz, Kütahya merkez İl Genel Meclisi adayı Aynur Koçuk Mercan, Muammer Özcura, Remzi Günay, Pınar Akbulut, Emin Sarıkaya ve İbrahim Çınar ile birlikte, AK Parti Demirciören Köyü Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış törenine katıldı.

Son 5 yılda en fazla yatırımın nüfus yoğunluğu nedeniyle Demirciören köyüne yapıldığına belirten Yılmaz, "Bu köyümüze 12 bin metrekare kilitli parke taşı vermişiz. 2016 yılında köyün içine sıcak asfalt yaptık. Sulamaya ödenek ayırdık. İlk defa fiziksel arıtma tesisi kurduk Bunlar çok önemli. Buraya yapılan yolun maliyeti 4,5 trilyon lira. Bu akılcı yatırım idi. Neden? 7 hat üzerinde ve 16-17 köy bundan faydalanıyor, ayrıca Yoncalı'ya gidiş alternatifimiz oldu. Piknik ve mesire alanlarına giden bir kültür yolu olarak nitelendirebiliriz. Demirciören köyünün son yıllarda bizim düşündüğümüz açılardan öne çıkması gerektiği için daha fazla yatırım yaptık. Diğer taraftan Kütahya'da 550 köy 100 mahallemiz var, hepsine erişmek durumundayız. Önümüzdeki dönemde de Demirciören'lilerin hizmetindeyiz. Köyün içerisindeki sıkıntılı yerleri inşallah kurtaracağız. Sulamamızdaki eksikliklere bakacağız ve Demirciören'i gerçekten yaşanılabilir, konforu yükselmiş bir köy haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kolunu kanadını kırmak istiyorlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz mecliste büyük bir ekseriyetle iktidarda olmamış olsak 16 yıldır köylere bu hizmetleri götüremeyiz. 110 köyümüzün tamamında içme suyu yeterli. 10 tanesinde kanalizasyon şebekesini tamamlamışız. 9 tanesini teknik zorluktan yapamıyoruz. Merkezde asfaltı olmayan tek köy en yüksekteki Kirazlıyayla köyü vardı. Daha önce denemiş başarısız olmuştuk. Bu sene Kirazlıyayla köyümüzde 30 nüfus var. Ama 12 kilometre asfalt yapacağız. Maliyeti nedir biliyor musunuz? Orada yaşayan 30 kişiye 1,5 milyon. Bu yolu yapacağız çünkü AK Parti insan odaklı bir parti. Orada bir köyü, bir mağduriyeti var. Temel hizmet, burada ayrımcılık yapamıyoruz. Ama köylerin büyüklüğüne göre de bir ölçek, kendimize göre bir kıstasımız var. Bu konuda da diğer köylerle hiçbir ayrımcılık yapmadığımız gibi, daha fazla yatırım yapılması gereken yerlere de onu yapmaya çalışıyoruz. Ben önümüzdeki dönemde daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Güçlü bir iktidar ve meclisin olması avantajlarını kullanıyoruz" diye konuştu.

Açılış törenine AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç da katıldı.

Kaynak: İHA